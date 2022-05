Mercy Ships Symposium : Des experts en conclave à Dakar pour des systèmes de santé plus résilients en Afrique

Sous le haut patronage du Président de la République et de l’UA, Macky Sall, les acteurs de la santé du Sénégal et d’autres pays de la région Afrique de l’OMS se sont réunis autour d’une réunion sur l’accès universel aux soins pour les générations futures. L’Africa Célébration, par le biais de Mercy Ships, commémore les 30ans de partenariat pour transformer des vies et construire le futur des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques d’ici 2030 en Afrique.









Cette réunion d'experts, qui marque l’ouverture du symposium, regroupe l’ensembles des 47 pays de l’OMS et permettra, à cet effet, d’identifier les défis et les domaines d’amélioration des soins chirurgicaux en Afrique et d’élaborer un plan d’action régional ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de suivi et évaluation.



Au terme de cette réunion, une feuille de route sera déroulée pour l’intensification et l’investissement dans le renforcement des soins chirurgicaux, obstétricaux, anesthésiques et les soins infirmiers en Afrique.



Ces experts, selon la Directrice de la santé publique, Marie Khemesse Ngom, « vont donner des évidences techniques qui vont orienter tout ce qui est stratégie au niveau ministériel mais également orienter des décisions présidentiels ». En effet, la déclaration de Dakar sera adoptée par les chefs d’Etat africains sous le leadership du Président Macky Sall, Président en exercice de l’union africaine, pour aller vers un accès universel des soins pour tous.



Bien qu’un énorme progrès a été fait durant ces 20ans avec le taux de la mortalité qui a baissé de 40% en Afrique, le Directeur exécutif du symposium international, Dr Pierre M’Pelé, a déploré le fait que « seulement 02% des médecins dans le monde sont africains alors que l’Afrique compte plus de 20% de la population mondiale et 1 malade sur 4 est africain ce qui signifie qu’il y a moins de 1 spécialiste en chirurgie pour 100.000 habitants ».



Partenaire technique de l’Afrique depuis plusieurs années, Mercy Ships revient au Sénégal en plus grande force avec l’arrivée, dans quelques jours, d’un deuxième bateau, le plus grand navire-hôpital civil au monde. D’ailleurs le Président Macky Sall invite les pays voisins afin qu’ils soient eux aussi pris en charge.



Cette célébration est structurée autour de trois événements notamment le symposium international avec la réunion des experts qui se déroule du 4 au 5mai qui sera suivie de celle des ministres de la santé présidée par Abdoulaye Diouf Sarr, le 6mai. Pour clôturer, la mise en service du nouveau bateau, le Global Mercy et la conversation Présidentielle se dérouleront le 2juin.