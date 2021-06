Mermoz : L'AGPBE veut expulser des familles à qui l'Ucad avait offert des villas il y a 36 ans

Elles sont trois familles, qui, depuis des mois, ne savent plus où donner de la tête. Elles font des va-et-vient incessants au Tribunal de Dakar. Ce, suite à un conflit foncier qui les oppose à l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE). L’histoire se passe au coeur de Dakar, plus précisément à Mermoz Pyrotechnique, un coin huppé de la capitale sénégalaise. Le différend risque de se transformer en un combat de gladiateurs.

Le fond du dossier «TF 1396/GR » ( ex 4340/DG, 10 employés de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar qui avaient bénéficié de maisons de fonction dans l’ancien centre météorologique sis à Mermoz. Ces logements leur ont été octroyés vers les années 1985 par la direction de gestion du domaine de l’Ucad, sur ordre du Recteur d’alors Pr Souleymane Niang. Entretemps, 07 des familles ont été régularisées et sont devenues propriétaires de ces villas. Les trois restantes sont aujourd’hui sur le point d’être expulsées par l’AGPBE. Yaya Abdoul KANE, Directeur général de l’Agence invoque la reprise des biens de l’Etat. Et pourtant, la Direction des Impôts et Domaines leur avait promis de les régulariser. Mais, dix ans après, rien de concret.







Pour l’heure, le patrimoine bâti a traduit le dossier en justice et compte se conformer à la décision judiciaire.