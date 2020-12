Mesures restrictives et Fin d’année : l’État alloue 2,5 milliards aux artistes



« Nous avons eu l'écoute et la compassion du chef de l'État qui m'a demandé encore hier de mettre à votre disposition 2,5 milliards », annonce la tutelle.



Il rappelle que l'État en dégageant cette enveloppe n'est pas dans une logique de remboursement mais plutôt d' appui pour alléger ces « compatriotes » qui jouent un véritable rôle dans la société que sont les hommes de l'art et de la culture.



Aboulaye Diop a invité les artistes à s'entendre sur le fonctionnement et les agrégats à mettre en place pour la répartition de cette somme et annonce une prochaine réunion regroupant tous les artistes.



Le ministre de la Culture finit par remercier le chef de l'État "pour l'attention particulière qu'il porte au monde des arts et de la culture".

Dans ce contexte de recrudescence des cas de Covid-19, le ministre de la Culture se veut clair:, évoque-t-il pour justifier les mesures de restriction prises par l'État face à la montée des cas de Covid-19 coïncidant avec les fêtes de fin d'année." Quand une économie est à l'arrêt, le premier perdant d'abord c'est l'État du Sénégal qui est perdant. L'État va prendre des décisions en fonction des évolutions. Si ça continue comme ça, on va fermer toutes les structures... Il s'agira de protéger nos concitoyens et c'est ça la première vérité" lance-t-il aux artistes membres du groupe des Acteurs de l'Industrie Musicale (A.I.M ) qu'il recevait.Les artistes sont nos concitoyens et leur situation préoccupe plus d'un dans ce pays selon Abdoulaye Diop. Il affirme que la situation actuelle appelle le bon sens, la solidarité de tous et le patriotisme de chacun, avant de lancer que le véritable discours face à la pandémie porte sur la santé et la protection.Le président de la République, premier protecteur des Arts et des Lettres, est très attentif à la situation des artistes, souligne-t-on.