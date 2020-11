Meth Boy - Fou Deuk Bi Dieum

Vue la situation actuelle du pays la disparition de nos valeurs culturelles et religieuses ,les politiciens et marabouts corrompus , l'émigration clandestine, ce son intitulé "Fou Deuk Bi Dieum" vous parle de tout ce qui se passe au Sénégal en ce moment.Écoutez le jeune et talentueux Meth Boy