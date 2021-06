Microfinance : La MEC/JSR reçoit un refinancement de 157 millions pour relever le défi de l’inclusion financière à Djida Thiaroye Kaw

Le ministre de la Microfinance et l’Économie sociale et solidaire a procédé samedi à la remise du chèque de refinancement du programme PLAZEPRI/PASPED d’un montant de 157 millions de Francs CFA à la mutuelle d’épargne et de crédit Jappo Suxxali Rewmi (MEC/ JSR). Une journée qui a coïncidé avec la tenue de l’assemblée générale de ladite mutuelle qui à l’occasion, a partagé les résultats des études réalisées par cette institution financière.

Les bonnes performances enregistrées dans le secteur de la Microfinance par la mutuelle d’épargne et de crédit « Jappo suxxali rewmi (MEC /JSR), l’une des dernières rescapées du programme de lutte contre la pauvreté qui comptait plus de 150 institutions de microfinance ne sont pas restées vaines. La mutuelle MEC /JSR vient d’être citée en exemple par le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, madame Zahra Iyane Thiam pour son action auprès des populations orientée sur la transformation positive du vécu des couches vulnérables jadis exclues de l’accès aux services financiers.







« Je vous encourage vivement à persévérer dans cette voie noble pour relever le défi de l’inclusion financière et sociale des populations érigée en super priorité par le président Macky Sall. Dans ce cadre vous pouvez compter sur l’encadrement et l’appui constant de mon département pour consolider vos efforts de développement et d’amélioration constante des conditions de vie des populations qui vous ont fait confiance, qui nous ont fait confiance », a déclaré Zahra Iyane Thiam.





Le défi du renforcement des capacités des SFT de petites tailles en difficultés comme ceux implantés en milieu rural et périurbain permettra la construction d’un environnement social solidaire qui va promouvoir l’autopromotion économique notamment celle des femmes et des jeunes. La mutuelle MEC / JSR a relevé ce défi dans la commune de Djida Thiaroye Kaw en banlieue dakaroise.





« Nous partageons avec vous la conviction que pour réaliser ce chantier nombre et ambitieux, il est important de s’appuyer sur des évidences scientifiques claires qui mesurent les performances, identifient les goulots et être dans la prise de décision. C’est ce qui vous motive à commanditer les deux études aux thématiques pertinentes dont les conclusions seront exploitées, je l’espère, par tous les acteurs concernés », a précisé Zahra Iyane Thiam.





La ministre de la Microfinance a par ailleurs encouragé la PSFD à reproduire ce modèle au niveau de l’ensemble des mutuelles du Sénégal à cause de l’impact de ses actions.