Microfinance : Victorine Anquédiche Ndeye tend la main à l’U-IMCEC

La Ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et Solidaire a effectué une visite, ce vendredi 20 janvier, dans les locaux de l’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit (U-IMCEC). Cette institution, vieille de plus de 20 ans, est le fruit d’un regroupement de quatre institutions basées à Dakar, Thiès, Mbour et en Casamance.





«Votre visite est un témoignage éloquent de l’intérêt que vous portez à U-IMCEC», s’est réjoui Ousmane Thiongane. Le directeur général de l’U-IMCEC est revenu sur l’essence de l’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit. Cette institution financière accompagne les projets et programmes de l’Etat et intervient dans les zones rurales et périurbaines. Il informe que l’U-IMEC fait de la finance sociale et responsable, ses maîtres-mots. «Nous souhaitons être un acteur de référence dans la finance agricole et rurale», a assuré le Directeur général. La mission de l’U-IMCEC est d’améliorer les revenus des familles à travers des services financiers adaptés qui permettent de développer des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Une mission saluée par la Ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire.





Victorine Anquédiche Ndeye n’était pas en terrain inconnu. La maire de Niaguis affirme d’emblée que le directeur général de l’U-IMCEC est son «mentor ». «Je ne peux pas ne pas parler du lien qui me lie à l’U-IMEC. Je l’ai découvert en 2001. Si j’ai pu aimer le développement et la microfinance, c’est grâce à M. Thiongane», a reconnu cette dernière en félicitant le directeur général. Elle affirme que l’institution a su garder les principes mutualistes, ces pratiques nobles de la microfinance à savoir être au côté des acteurs, de l’économie réelle, dans cette solidarité.