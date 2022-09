Ministère de l'Environnement : La séquence émotion d'Abdou Karim Sall

L'heure des adieux est souvent reconnue comme une formidable évocation de l'amour et de la grâce. Le mercredi 21 septembre 2022, le désormais ex-ministre Abdou Karim Sall a été célébré par ses amis et ex-collaborateurs du ministère de l’Environnement et du Développement durable. Ces hommes et femmes ont remis, en guise de souvenirs, des présents symboliques à leur ex-patron, dont un "Kamil" (livre coranique).





De facto, il a ouvert le livre et s’est mis à psalmodier la sourate "Fatiha" avant de clôturer sa récitation par la sourate "Al-Imran". Un moment solennel qui a attisé l'émotion déjà ressentie dans la salle. Certains n'ont pas pu retenir leurs larmes lors de cette passation de service avec le nouveau ministre Alioune Ndoye.