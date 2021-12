Ministère de la Santé et de l'action sociale : Hausse de 20 milliards sur le budget précédent

Le ministère de la Santé et de l'action sociale a présenté ce vendredi 03 décembre son projet de budget 2022 à l'Assemblée nationale sous forme de 04 programmes





D'abord les crédits du pilotage, de coordination et de gestion administrative sont à 77.809.773.202 FCFA en autorisation d'engagement (AE) et 62.640.818.202 en crédit de paiement (CP)





Ensuite, les crédits de santé de base sont à 121.785.461.874 en AE et 114.351.810.774 F CFA en CP.





Pour le programme de santé de référence, les crédits sont fixés à 67.304.303.340 FCFA en AE et 55.793.022.723 en CP.





Enfin, concernant le quatrième programme, les crédits sont arrêtés à 3.211.066.078 en AE et en CP, pour la protection sociale.





Sous l'assistance du ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, l'Assemblée a majoritairement adopté le nouveau budget du ministère qui a connu une hausse de 20 milliards de F CFA, 270.110.604.494 en AE et 235.996.717.777 CFA en CP pour 2022, comparé à celui de l'année dernière qui a permis la construction, l'érection, l'équipement et la rénovation de plusieurs structures de santé.