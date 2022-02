Ministère de la Santé : Réception d'un important lot d'équipements et matériels médicaux offerts par l'Israël

Décidément, ce jeudi 10 février est une journée mémorable pour le ministère de la Santé et de l'action sociale. Après avoir réceptionné des doses de vaccins du gouvernement espagnol, le ministre de la Santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a également reçu un important don en équipements et matériels médicaux de la part de l'Israël, pour protéger les populations contre le Covid-19. Par la voix de l'ambassadeur de l'Etat d'Israël au Sénégal, Ben Bourgel, "l'État israélien se dit déterminé à étendre cette coopération à d'autres volets de la lutte contre la pandémie".





Après avoir magnifié ce don, le ministre a assuré que ce lot de matériels sera immédiatement mis à disposition des centres de traitement pour la prise en charge des patients. Par cette occasion, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à inviter encore une fois les Sénégalais à aller se faire vacciner étant donné que cela reste le meilleur moyen de limiter la propagation du Covid-19 et de sauver des vies.