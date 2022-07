Mise en service de l'auto-pont de Keur Massar : Grand soulagement des populations

Keur Massar, Mise en service de l'auto-pont

Érigé en département depuis plus d'un an maintenant, Keur Massar vient de réceptionner son nouveau bijou qui facilitera la mobilité urbaine dans cette localité. La mise en service de l'auto-pont ce 13 juillet, soulage enfin les populations du département, notamment celles de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud après des mois de travaux ayant entraîné toutes sortes de désagréments. Mais ce fut pour une bonne cause.









Lors de la cérémonie de réception, le préfet et son équipe ont invité les populations à préserver et entretenir cet ouvrage. Ainsi, les autorités administratives de la localité notamment les maires des deux communes ainsi que le préfet prendront toutes les dispositions nécessaires pour l'entretien de ce joyau.





A cet effet, le préfet a déjà pris un arrêté portant interdiction de l'occupation de toute l'emprise de l'auto-pont et demande aux maires de faire pareil concernant les routes secondaires.





Pour les personnes affectées par le projet, le préfet a tenu à préciser qu'elles ont toutes été recensées et indemnisées et celles qui n'ont pas encore donné leur accord seront également prises en charge par l'Ageroute.