Miss Maths/Miss Sciences : l’Inspection d’académie de Diourbel rafle la mise

La région de Diourbel a triomphé sur le podium de l’excellence scientifique ce lundi 24 juin 2024. En effet, à l’issue des concours nationaux Miss Mathématiques et Miss Sciences, Khady Sène élève en 4ème et Ramatoulaye Kane, élèves en 2nd toutes deux de la région de l’Inspection d’académie de Diourbel, ont remporté le premier prix.









Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréates, trente-deux (32) finalistes, dont deux Miss nationales et quatre dauphines, ont été primées. Centrée sous le thème « Promotion des filles dans les filières et séries scientifiques, techniques pour un Sénégal souverain et résilient face aux changements climatiques », cette cérémonie a été un moment de partage entre le Ministre de l'Éducation Nationale et les anciens lauréats.





« Face aux défis complexes du 21? siècle, tels que le développement durable, les mutations technologiques, et l'intelligence artificielle, il est impératif de former des citoyens éclairés, capables de penser de manière critique, d'innover et de contribuer positivement à l'édification d'un Sénégal prospère et solidaire », a déclaré Moustapha Mamba Guirassy.





Le ministre a poursuivi en précisant que c'est dans cette perspective que « nous avons défini une nouvelle vision pour l'éducation nationale, articulée autour de 11 leviers stratégiques, dont la promotion d'une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative, le renforcement de l'équité ainsi que de l'inclusion sociale et scolaire ».





Par ailleurs, M. Guirassy a magnifié le choix porté sur le Médecin-Général Fatou Fall, Directrice de l’Hôpital Principal de Dakar, comme marraine de cette 13? édition. Il a également invité les lauréates à être persévérantes et courageuses, en s’inspirant de leur marraine qui a dû travailler dur pour être parmi les femmes les plus importantes du pays.





Honorée par les éloges du Ministre, Général Fatou Fall a adressé un message fort à « ses enfants ».





« N'abandonnez jamais vos rêves, surtout lorsque le chemin semble difficile. Chacune d'entre vous a la capacité de changer le monde. Pour cela, vous devez continuer de travailler avec détermination, patience et endurance. Vous ne relèverez pas les défis auxquels vous serez confrontées toute seule. Le soutien de vos parents, de vos enseignants et de votre communauté est fondamental pour votre réussite. Vos familles vous offrent la stabilité émotionnelle et les encouragements nécessaires pour poursuivre vos ambitions. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, leur sacrifice et leur foi en vos capacités sont des piliers sur lesquels vous pouvez toujours compter », a-t-elle souligné.





Avant d’ajouter : « Vous êtes des modèles pour vos pairs et pour les générations futures du Sénégal. Votre éducation et vos compétences vous permettront de développer des technologies innovantes, de proposer des politiques durables et de sensibiliser les communautés aux pratiques écologiques. Vos parcours sont la preuve vivante que les femmes ont un rôle indispensable à jouer dans la résolution des problèmes climatiques », a indiqué la marraine de l’édition 2024 Miss Maths/Miss Sciences.