Mission de benchmarking au Sénégal : Une délégation du Programme migration pour le développement de la Gambie reçue par l'ANPEJ

L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), en partenariat avec le Programme migration pour le développement (PMD) de la coopération allemande au Sénégal (GIZ), a accueilli ce mardi 14 mars 2023, une délégation du Programme migration pour le développement de la Gambie. Composée de hauts fonctionnaires du gouvernement gambien, à savoir : le directeur de l'emploi, le directeur de l'institut de formation technique, le commissaire au travail, des responsables du service public d'emploi et le directeur exécutif du conseil national de la jeunesse, la délégation a été reçue par le Directeur général de l’ANPEJ, M. Tamsir Faye, et son équipe, en présence de M. Abdourahmane Idaly Kamara, responsable d’exécution du PME/PMD/GIZ du Sénégal. Il s’agit notamment, de M. Hassan Serign Gaye, député au secrétariat permanent en Gambie ; M. Kawsu Sillah, responsable d’exécution du PME/GIZ de la Gambie.









Objectif : « échanger sur les méthodes de travail des deux structures »





Cette visite, qui s’est tenue au siège de l'ANPEJ, sis à Dakar, entre dans le cadre de la mission de benchmarking organisée par le Programme migration pour le développement de la Gambie au Sénégal. L’objectif est d’échanger sur les méthodes de travail que les deux structures (ANPEJ et GIZ de Gambie qui est l’équivalent de l’ANPEJ) partagent ensemble. Autrement dit, partager leurs différentes expériences dans le domaine du programme migration et développement, notamment.





A ce titre, l’ANPEJ a tenu une séance de travail avec la délégation gambienne, qui se poursuivra le vendredi avec l’équipe technique de l’ANPEJ afin de mieux approfondir les échanges. Ici, Abdou Khadre Ndiaye, responsable du pôle promotion à l’ANPEJ, dans sa présentation a fait focus sur les missions, les objectifs et les réalisations de l’agence depuis sa création.





« La collaboration a permis d’élaborer et de mettre en œuvre un modèle de coopération opérationnel »





Le Dg de l’ANPEJ, dans son intervention, s’est dit ravi et fier d’accueillir ses collègues gambiens et de pouvoir échanger avec eux. Il a aussi exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du Programme migration et développement de la GIZ et magnifié le partenariat qui leur lie depuis 2017. Selon Tamsir Faye, ledit programme a fait preuve d’un « engagement sans faille pour mettre en place le centre sénégalo-allemand de promotion sur l’emploi, la migration et la réintégration, et améliorer le dispositif opérationnel ».