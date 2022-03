Zahra Iyane Thiam Diop et sa délégation remobilise les troupes à Gossas

Dans le cadre des missions politiques, de remerciement et de remobilisation des troupes dans les 46 départements du pays, Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, a conduit ce samedi 12 mars 2022 la délégation de Benno Bokk Yaakaar à Gossas pour transmettre le message de son Excellence M. Macky SALL aux responsables politiques de la majorité présidentielle de Gossas. Ladite délégation est également composée de l'honorable député M. Abdoulaye WILANE et de M. Alassane SY Responsable des Sages de LDR/YESSAL. La rencontre s'est déroulée dans la sérénité et la convivialité entre tous les responsables BBY de la commune de Gossas. A l'issue de leur conclave, les responsables de BBY de Gossas se sont accordés sur tous les points soulevés et prennent l'engagement de travailler main dans la main en vue des échéances futures et de raffermir la coalition.