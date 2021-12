Mobilisation des recettes fiscales à moyen terme : La DGID dévoile son programme ‘’YAATAL’’ à la FIDAK

Le ministère des Finances et du Budget, à l’instar des autres institutions et services de l’Etat, participe activement à la Foire internationale de Dakar (FIDAK). C’est pourquoi, cette 29ème édition lui a dédié la journée de ce vendredi 17 décembre 2021. Et ledit ministère l’a dédié, à son tour, au Programme « YAATAL » de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID). Une occasion propice que la DGID a saisie pour organiser un grand panel sur le thème « Faciliter l’obtention des titres de propriété pour promouvoir le développement de l’agrobusiness ».









« Recentrer la gestion fiscale et foncière sur le citoyen »





Au cours de cette importante rencontre d’échanges et de partage, qui s’est tenue dans l’après-midi, la DGID a présenté, de manière détaillée, ledit programme à l’assistance venue très nombreuse. En effet, en droite ligne des orientations du Plan Sénégal émergent (PSE), de l’Acte 3 de la décentralisation et de la Stratégie de Recettes à moyen terme (SRMT), la DGID a lancé le programme « YAATAL », qui est très important pour l’Etat du Sénégal.





Avec comme slogan « YAATAL natt, teggi YOKKUTE », le programme YAATAL est une planification opérationnelle d’un ensemble d’actions ayant comme dénominateur commun les notions d’extension, d’élargissement, de vulgarisation, d’accroissement et d’ouverture. Il vise à « recentrer la gestion fiscale et foncière sur le citoyen, à la fois contributeur et destinataire des impôts collectées, à travers des biens et services publics de qualité ».





« Renforcer le consentement à l’impôt »





Venu clôturer la rencontre au nom du ministre des Finances et du Budget, le Conseiller technique, a souligné que la mise en œuvre de ce programme « YAATAL », qui ambitionne de « renforcer le consentement à l’impôt », devrait aboutir à « une mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux obligations et autres charges du développement du Sénégal ».





Selon lui, la DGID joue un rôle central dans la collecte des ressources nécessaires afin de permettre à l’Etat de faire face aux charges publiques. A cet effet, il signale que la DGID met en œuvre ledit programme qui, pour lui, répond aux « exigences » du budget programme.





A travers ce programme « YAATAL », on peut retenir deux éléments clés, à savoir : la maîtrise de l’assiette fiscale et la maîtrise de l’assiette foncière. Et pour ce faire, il propose un ensemble de mesures destinées à « faire gagner au Sénégal un point supplémentaire du taux de pression fiscale par an jusqu’à atteindre 20% en 2023.





« Une déclinaison opérationnelle de la stratégie de mobilisation des recettes à moins termes »





Dr Abdoulaye Gning, chef du bureau de la stratégie et de la modernisation à la DGID, pour sa part, a renseigné que le programme « YAATAL » n’est rien d’autre qu’«une déclinaison opérationnelle de la stratégie de mobilisation des recettes à moins termes » du Ministère des Finances et du Budget.





Le Conseiller technique (CT) du Directeur général de la DGID, Serigne Moussa Diop, quant à lui, s’est exprimé au nom de son Dg. A ce titre, il a expliqué que les questions de la fiscalité, de la gestion foncière et des services publics résument tout le programme « YAATAL ».





Le panel a été animé par des cadres de la DGID, à savoir : le Conseiller technique du Dg de la DGID, Serigne Moussa Diop, le directeur du renseignement et de la stratégie du contrôle fiscale, Cheikh Mohamed Aly Guèye, le chef du bureau de la stratégie et de la modernisation, Dr Abdoulaye Gning, le chef du bureau des collectivités territoriales de la DGID, Mohamed Lamine Diallo, et enfin, la Conseillère technique du Dg de la DGID chargée des questions stratégiques relatives à la fiscalité, Mme Fatoumata Cissé ; et a noté la participation du coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck.