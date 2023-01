Mode de gouvernance au Sénégal : Cheikh Oumar Diagne milite pour une reconstruction

A entendre son discours, on croirait être en face d’un nihiliste. Si Cheikh Oumar Diagne ne l’est pas, il est du moins pour une refonte globale du mode de gouvernance. Une politique qui a fini de montrer ses limites, surtout après les multiples scandales, notamment financiers, et dont le plus récent est le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid.





«Cette pratique pernicieuse consistant à voler les deniers publics exacerbe une mauvaise gouvernance et un manque de patriotisme notoire de la part des responsables du régime en place», a expliqué Cheikh Oumar Diagne.





Le secrétaire général du parti Rassemblement pour la vérité (RV) regrette, par ailleurs, l’éternel cycle qui consiste à s’émouvoir puis à passer à autre chose dès le lendemain. Le même fait est noté avec les accidents.