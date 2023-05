Modernisation de Birkilane : Le maire Fallou Fall magnifie le vaste chantier en cours du Promovilles

La ville de Birkilane est en train de changer de visage grâce au Promovilles. Ici, un vaste chantier du Programme de modernisation des villes du Sénégal est en cours de réalisation au grand bénéfice des populations. Un chantier que le maire de Birkilane, Fallou Fall, a apprécié et magnifié avec complaisance. Il s’exprimait en marge de la visite que la coordonnatrice nationale du Promovilles, Mme Astou Diokhané Sow, a effectuée, jeudi, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.





« On l’attendait depuis très longtemps et heureusement qu’il est bien arrivé »





Le chantier en cours à Birkilane consiste à réaliser plusieurs tronçons routiers au cœur de la ville pour « améliorer » la mobilité et changer le visage de la commune. Avec un linéaire total de 7 kilomètres, le projet prévoit, dans un premier temps, la réalisation de 3 tronçons d’un linéaire de 1,3 kilomètre dont le coût est estimé 600 millions de francs. « C’est une satisfaction totale, globale à tout niveau, puisque ce chantier est assez significatif pour la commune de Birkilane. On l’attendait depuis très longtemps et heureusement qu’il est arrivé et bien arrivé. Nous en sommes très fier, très content et très heureux », a laissé entendre le premier magistrat de Birkilane.





Le chantier exécuté à 40%