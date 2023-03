Modernisation des outils de production des pêcheurs : La DER/FJ remet 8 nouvelles pirogues et des équipements de pêche à des GIE

La Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) poursuit son programme de financement au profit du secteur de la pêche. Elle a procédé ce vendredi 17 mars 2023, à la remise de pirogues et équipements de pêche aux Groupement d’intérêt économique (GIE) bénéficiaires. La cérémonie officielle de remise de cet important matériel s’est tenue à l’usine de la CFAO Motors, située au quai de pêche de la mosquée de la divinité (Ouakam), à Dakar. Elle a noté la présence de la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Mame Aby Sèye, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, M. Pape Sagna Mbaye, la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr, de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, S.E.M. Osamu Izawa, du Directeur général de CFAO Sénégal, M. Pascal Louchelart, des bénéficiaires, entre autres.









Huit pirogues en fibre de verre et des équipements flambant neufs





Il s’agit ici, de la troisième remise qui concerne huit (08) pirogues en fibre de verre flambant neuves et des équipements de pêche qui ont été remis à huit (08) GIE, à savoir : le GIE Louy Diot Diotna (Tefess Fass Boye) ; le GIE Famille Diéyène (Ndiéyène Fass Boye) ; le GIE Walo-Walo FB (Sambène Guééj) ; le GIE Dékkal Guééj (Thiaroye) ; le GIE Santhiaba (Thiaroye) ; le GIE Dara Thiandoum ; le GIE Takku Liguey (Fass Boye) ; et enfin, le GIE interprofessionnel des filets dormants (Mbaal Sérédi Fass Boye). Le coût global de chaque pirogue et son équipement est estimé à 10 millions de francs Cfa, selon Pape Jean Ndiaye, chef de programme pêche et aquaculture à la DER/FJ.





Près de 2 milliards prévus pour le financement de 144 pirogues en fibre de verre et de matériel de pêche





En effet, dans le cadre de la modernisation des outils de production des pêcheurs et du renforcement de leurs activités, la DER/FJ a prévu d’injecter près de 2 milliards de francs Cfa dans le financement de 144 pirogues en fibre de verre et de matériel de pêche. A ce jour, 77 projets ont été validés pour un volume global de 772 695 000F CFA. Il s'agit de 77 GIE de pêcheurs composés de 4 à 5 membres, soit 328 bénéficiaires au total. Ce financement comprend entre autres : l’acquisition d’une pirogue en fibre de verre équipée de caisse isotherme, d’un moteur hors-bord, d’un engin de pêche, d’un système de géolocalisation, de 4 combinaisons de pêche, de 4 bottes et la mise à disposition d’un fonds de roulement pour un mois.





Sur place, la Déléguée générale de la DER/FJ, avant de remettre les pirogues et le matériel, a eu droit à une visite guidée de l’usine de fabrication des embarcations en fibre de verre de la CFAO Sénégal, qui a été inaugurée en janvier 2019 par l’ancien ministre de la Pêche, Oumar Guèye. Ici, Dr Mame Aby Sèye et sa délégation ont visité, tour à tour, la zone de préparation de produits, la zone de découpage de fibre, la zone de peinture, la zone d’assemblage des pirogues, la zone de montage, la zone de peinture, l’atelier de ferronnerie, le magasin de stockage de matériel et outillage, l’atelier de menuiserie, le bureau administratif, entre autres.





Ils ont également fait, sur la demande du Dg de CFAO Sénégal, un tour en mer avec ces nouvelles pirogues dotées d’équipement et d’un moteur puissant flambant neuf. Ce, pour apprécier la différence avec les pirogues en bois.





« L’avenir…, c’est la pirogue en fibre de verre CFAO ! »





Les pêcheurs bénéficiaires de ces pirogues de haute technologie de la CFAO ont magnifié et apprécié ces financements de la DER/FJ. Selon Demba Lo Sarr, président du GIE Tefess Fass Boye, ces pirogues en fibre de verre sont venues à leur heure et vont, sans nul doute, révolutionner le secteur de la pêche traditionnelle.





Mieux, pour son collègue, Mamadou Diop du GIE Ndiobène Guédj Thiaroye, qui a fait un témoignage sur le retour d’investissement après avoir reçu sa pirogue des mains de la DER/FJ, cette pirogue est l’avenir des pêcheurs. « Gaalu fibre de verre ak CFAO… moy sunu elek ! », a-t-il soutenu devant l’assistance, qui signifie littéralement en français : « L’avenir…, c’est la pirogue en fibre de verre CFAO !».





Le CFAO s’engage à satisfaire la demande





Le Dg de CFAO Sénégal, pour sa part, s’est engagé à continuer à développer des pirogues et des bateaux en fibre de verre pour satisfaire la demande, aussi bien au Sénégal que dans la sous région (Mauritanie, Guinée-Bissau, etc.). Pour ce faire, M. Pascal Louchelart a sollicité l’accompagnement de l’Etat du Sénégal.