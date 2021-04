Modernisation et création d’emplois : La Der/Fj et le ministère du Commerce signent deux conventions avec les boulangers

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et le ministère du Commerce et des Pme sont déterminés à conjuguer leurs forces pour un secteur de la boulangerie moderne et créateur d’emplois au Sénégal. En effet, après avoir mis en place des projets l’année dernière dans un contexte de pandémie, les deux institutions étatiques ont paraphé deux nouvelles conventions de financement avec deux principales organisations de professionnels du secteur de la boulangerie au Sénégal. La cérémonie officielle de signature et la remise symbolique de financement aux bénéficiaires s’est tenue, ce mardi 6 avril 2021, au ministère du Commerce à Diamniadio. Elle a noté la présence du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs), Amadou Gaye, du président du Regroupement des boulangers du Sénégal (Rbs), Modou Guèye, entre autres.Il s’agit ici, d’une convention de financement avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et d’une autre avec le Regroupement des boulangers du Sénégal. Des financements qui sont accordés exclusivement par la Der/Fj.Ces conventions, selon le Délégué général de la Der/Fj, s’inscrivent dans les efforts de la Der/Fj d’accompagner la filière de la boulangerie. Elle veut, à travers ces accords, « concrétiser son engagement à accompagner la modernisation du secteur de la boulangerie et à favoriser l’appropriation, par les acteurs, du nouveau décret ». Lequel, pour lui, est arrivé à « point nommé pour ce secteur qui traverse des difficultés depuis plus d’une décennie, à savoir : une implantation anarchique des boulangeries et une désorganisation de la distribution du pain et des produits dérivés ». A ces difficultés, s’ajoutent « les insuffisances relevées sur le respect des règles d’hygiène, la vétusté du matériel de production, la qualité dans la production, le transport et la vente du pain ».C’est au vu de toutes ces difficultés que l’Etat du Sénégal, par le biais du ministère du Commerce, avec les patrons de boulangerie, les meuniers, les consommateurs et les différentes administrations, a conduit des travaux et procédé à la signature de décrets portant réorganisation du secteur le 31 décembre 2019. Afin d’appuyer cette initiative, la Der/Fj intervient auprès des acteurs à travers le financement pour l’acquisition d’équipements et l’octroi de fonds de roulement et de réfection aux bénéficiaires sélectionnés. Ce, pour « assurer la modernisation des boulangeries pour respecter la nouvelle réglementation en vigueur ».De même, Papa Amadou Sarr annonce que la Der/Fj va « accompagner les boulangers pour la formation, la formalisation et la digitalisation des moyens de paiement pour assurer un suivi pérenne de leur trésorerie ». Il précise que le financement sera accordé selon un certain nombre de conditions qui s’articulent autour d’un crédit bail qui a été mis en place par la Der/Fj avec la Banque nationale de développement économique (Bnde).Plus d’un milliard de francs Cfa dégagé pour la première trancheLe Délégué général de la Der/Fj ajoute que la première tranche de financements est estimée à 1 milliard 87 millions de francs Cfa. Et la Der/Fj s’est engagée à mettre une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa. Mieux, l’institution de financement public s’est dit prête à mettre une autre enveloppe d’un même montant pour l’année prochaine. Ce, à condition que les premiers bénéficiaires remboursent leurs prêts. A en croire Papa Amadou Sarr, la Der/Fj peut débloquer jusqu’à 5 milliards dans les trois années à venir, s’il y a des matières à absorber pour le secteur.44 bénéficiaires pour un montant allant de moins de 15 à 40 millionsLe nombre de boulangeries concernées par ces deux nouvelles conventions de partenariat est de 44 pour un financement allant de moins de 15 millions à 40 millions de francs Cfa. Les régions concernées, pour cette première tranche, sont : Dakar, Saint-Louis, Thiès, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Louga. L’objectif de la Der/Fj, avec l’instruction du président de la République, Macky Sall, est d’aller sur les 14 régions et les 45 départements du pays.La ministre du Commerce et des Pme, pour sa part, a noté que ce financement qui est recherché depuis quelques mois et qui a fait l’objet de plusieurs travaux entre la Der/Fj et les boulangers, mais aussi, le ministère du Commerce, vient à « apporter son appui dans la modernisation » du secteur de la boulangerie. Ainsi, après avoir salué le partenariat entre son département ministériel et la Der/Fj, Mme Aminata Assome Diatta a soutenu qu’avec ces financements, les boulangers pourront « moderniser leur outil productif afin qu’il soit beaucoup plus performant ».Sous ce rapport, elle a attiré l’attention des bénéficiaires sur le fait que « ces financements ne sont pas des dons mais des prêts à rembourser ».