Modernisation : La Poste intègre le programme Smart Sénégal

Le guichet unique de La poste va être disponible dans les Espaces "Sénégal service" du programme "Smart Sénégal".L’Agence de l’informatique de l'Etat (ADIE) et la Direction Générale de La Poste ont procédé à la signature d’une convention dans le cadre du déroulement du programme Smart Sénégal.L’ensemble des services du groupe La Poste vont bientôt être disponibles dans les Espaces Services du programme Smart service Sénégal. Ces espaces qui se proposent de produire dans les meilleurs délais les documents demandés par les populations sont en voie d'installation. Ainsi l'ADIE, dans sa mission de désenclavement numérique des territoires, va intégrer la multitude des services de La Poste dans son guichet unique.Plusieurs axes de collaboration vont être intégrés dans cette convention.« Nous allons appuyer le groupe La Poste dans tout ce qui est accès à la fibre optique de l'ADIE mais également dans tout le processus de modernisation du groupe », souligne Cheikh Bakhoum Directeur Général de l'ADIE.Des ressources de l'ADIE vont être mises à la disposition du groupe La Poste pour continuer le travail qui est en train d'être mis en œuvre au niveau du groupe La Poste.Le numérique doit impacter les populations; et dans l'écosystème que veulent mettre en place le groupe La Poste et l'ADIE, des Espaces d'accompagnement des populations seront mis en place.Cette convention a toute son importance, souligne le Directeur Général du groupe La Poste. « L’ADIE est vraiment en train de nous accompagner dans la modernisation de notre outil et cette convention entre dans le cadre de Smart Sénégal avec les « Smart services » pour faciliter la vie des populations avec la mise en place des espaces dédiés pour recueillir toutes les préoccupations des populations pour pouvoir les adresser à l'administration de droit. C'est un bon intermédiaire et La Poste est présente dans ce cadre pour justement accompagner l'ADIE pour qu’on puisse servir le dernier kilomètre. C'est une excellente initiative qui permet à nos deux administrations de satisfaire les besoins des populations », a-t-il souligné.