Modification de l’article 29 : Sokhna Ba propose une brèche pour respecter le secret du vote

La parlementaire Sokhna Ba a souligné des impertinences sur le projet de loi concernant l’article unique portant révision des dispositions de l’article 29 de la Constitution.







Le parrainage existait déjà dans le code électoral et faisait état de 1% maximum et 0,8% au minimum du fichier électoral, note-t-elle. La parlementaire se demande s’il y a réellement une baisse d’autant qu’on parle de 0,6% minimum et 0,8 maximum. Ces chiffres sont appliqués au fichier général et il faut noter qu’il connaît des hausses tout le temps. Elle se demande si l’impact de la réduction va se ressentir.





Concernant le parrainage citoyen, elle mentionne que le fait qu’individuellement on ne peut parrainer qu’un seul candidat, cela viole le secret du vote. Elle propose d’ouvrir une brèche pour permettre à chaque citoyen de parrainer au moins deux candidats.





Entre autres points soulevés, le parrainage optionnel qui concerne les élus.





