Mois du consommer local : Les assurances d’Abdou Karim Fofana aux PME

Le Centre International du commerce extérieur du Sénégal (CICES) abrite depuis le 29 décembre des ateliers sur les différents secteurs de l’économie sénégalaise. Ces activités entrent dans le cadre du volet scientifique du mois du consommer local qui aura lieu jusqu’au 13 janvier.





Ce mardi 3 janvier, un atelier de partage avec le secteur privé national, sur les recommandations issues des travaux préparatoires des concertations sur l'amélioration de l'accès aux financements des PME s’est tenu. L’événement, présidé par Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, a réuni plusieurs acteurs (privés et publics) de l’économie sénégalaise.





Concernant les 47 recommandations formulées par 6 comités, le ministre a suggéré qu'elles s’articulent autour des réformes en cours dans le cadre du PAP2A « par le bureau opération de suivi du plan Sénégal émergent ».