Momar Ndao : "Depuis des années nous proposons à l'État de fixer le prix des moutons au kilogramme vif"

Le débat sur la cherté du mouton en période de tabaski est désormais posé. Après le député Cheikhou Oumar Sy qui a fait une comparaison avec le prix du mouton aux États-Unis pour montrer combien la surenchère est excessive au Sénégal, c'est au tour du consumériste Momar Ndao (Ascosen) de s'indigner.Comparé aux États-Unis où le mouton coûte entre 50 et 200 dollars (25 000 à 120 000f CFA) , l'Europe où il coûte entre 100 et 250 euros (65 000 à 175 000f CFA ), l'Arabie Saoudite où il faut débourser 500 riyal (75 000f) et moins de 100 000 f CFA dans la sous-région, le Sénégal est sans conteste le pays où le mouton coûte le plus cher.Pour mettre un terme à cette situation devenue intenable pour les "goorgorlus", Momar Ndao propose depuis des années la fixation du prix au kilogramme de mouton vif.