Mondial 2022 : Macky Sall et Marième Faye dans le vestiaire des Lions

Le Sénégal s’est incliné (0-2) face aux Pays-Bas hier, lundi, pour son premier match du Mondial 2022 (Groupe A). Les Lions ont perdu sur le fil en encaissant deux buts dans les dernières minutes, alors qu’ils faisaient jeu égal avec les Oranjes.



Cette défaite constitue un coup dur pour les champions d’Afrique, qui n’ont pas caché leur déception dans leur vestiaire à la fin de la rencontre. C’est le moment choisi par le Président Macky Sall, qui a assisté à la rencontre au Al Thumama Stadium, pour leur remonter le moral.



D’après Les Échos, qui donne l’information, le chef de l’État était accompagné de la Première dame, Marième Faye, et de leur fils Amadou Sall, notamment. Le journal rapporte que Macky Sall leur a transmis des mots de réconfort et d’encouragement pendant que Marième Faye distribuait son sourire et sa bonne humeur pour détendre l’atmosphère.



Le Sénégal affrontera le Qatar- également battu (0-2), par l’Équateur- vendredi prochain pour sa deuxième sortie dans le groupe A. Un match déjà décisif pour les hommes de Aliou Cissé.