Montée en puissance des agressions : Les riverains de la forêt de Mbao racontent leurs mésaventures

Depuis plusieurs semaines, les habitants des quartiers proches de la forêt de Mbao ont constaté une montée en puissance des cas d'agressions dans leur localité.







De Yeumbeul à Keur Mbaye Fall en passant par Keur Massar, les cas victimes y sont légion et parfois on y note des cas de viol. Le cas le plus récent et qui a choqué plus d’un est l’enlèvement d’une jeune fille. Cette dernière a été violée puis abandonnée dans la forêt.Une situation qui perturbe la quiétude des habitants du quartier Djidda Yeumbeul Sud.



Ils invitent les autorités à renforcer la sécurité dans leur localité. Ils ont également mis en cause les nouvelles infrastructures qui ont coupé et isolé leur quartier, et des passerelles inadaptées au point d'être délaissées par les usagers.