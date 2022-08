Morgue de Dantec : Les corps abandonnés ont trouvé sépulture grâce à…

36 enfants et 22 adultes, dont 2 femmes, tous inconnus et abandonnés à la morgue de l’Hôpital Dantec, ont été inhumés ce 21 août au cimetière musulman de Yoff.





L'association dénommée la perfection et la miséricorde qui "œuvre au service d'Allah" s'est chargée de la prise en charge de ces corps en souffrance à la morgue et que personne n'est venue réclamer depuis 3 ans ou plus.





Pour le repos de leurs âmes et pour préserver la dignité de ces êtres, les bienfaiteurs, comme l'aurait fait une pompe funèbre, se sont occupés des corps (lavage, prière et enterrement ) jusqu'à leurs dernières demeures.





D'après l'imam, qui a dirigé la prière mortuaire, ces victimes sont pour la plupart soit mortes par noyade, calcinées ou abandonnées à l'hôpital par manque de moyens.





C'est dans ce sens qu'il interpelle les autorités publiques et hospitalières par rapport à la prise en charge financière de certains corps après hospitalisation afin de soulager les familles démunies.