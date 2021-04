Mort de DMX : « Sa musique était importante pour le monde », assurent les fans du rappeur

« C‘était un grand artiste, et il va vraiment nous manquer. Il va beaucoup nous manquer, et nous avons perdu une grande icône de la musique, de tous les styles ». A l’annonce de la mort de leur idole, des fans ont érigé un mémorial devant l’hôpital de White Plains, au nord de New York, pour honorer la mémoire du rappeur DMX, décédé à l’âge de 50 ans.

« Il a fait beaucoup de choses bien pour les gens, contrairement aux gens qui pensaient qu’il prenait tout le temps de la drogue. Il a fait beaucoup de choses bien que les gens ne savent pas », explique Taina Tyson, fan de DMX. « DMX est une légende et nous avons perdu une légende du hip-hop », s’attriste Al Mayo, venu spécialement du Connecticut. Des centaines de fans étaient déjà réunis depuis plusieurs jours devant l’hôpital, où le rappeur avait été placé sous respirateur artificiel. Des veillées et des prières ont notamment été organisées en présence de la famille ainsi qu’un défilé de motos vrombissant devant l’établissement au son des plus grands tubes du chanteur.

En tout, DMX compte sept albums officiels à son actif, plus un huitième non officiel sorti en 2015, et une autobiographie, « E.A.R.L. : The Autobiography of DMX » (2003). Il sera nommé trois fois aux Grammy, sans toutefois décrocher le précieux trophée. Malgré sa réputation de rappeur féroce, ce père de nombreux enfants - 15 de plusieurs femmes différentes, selon les médias - pouvait parfois montrer un côté plus doux, comme dans le remix d’un classique de Noël « Rudolph the Red-Nosed Reindeer », qui devint viral en 2012.

Revenant en 2020 dans un podcast, sur son enfance difficile, il avait expliqué comment il lui paraissait alors impossible de parler de ses problèmes. « Personne dans les quartiers ne veut entendre parler de ça... Parler de ses problèmes est un signe de faiblesse, alors qu’une des choses les plus courageuses qu’on puisse faire est de les mettre sur la table, et de les laisser sortir ». Les hommages pleuvaient vendredi après l’annonce de sa mort. Le rappeur T.I. l’a qualifié d’ » icône culturelle », tandis que Missy Elliott parlait de « lourde perte pour la famille du hip-hop ». « Personne ne dégageait autant un sentiment de souffrance, de douleur et une énergie atomique », a tweeté le rappeur Biz Markie. Il représentait « l’adrénaline pure, le génie sans loi, l’abandon total. »