Mosquée de Bopp : Le ministre Abdoulaye Saydou Sow fait le point sur l’état d’avancement des travaux

En prélude de la journée de nettoiement qui sera organisée demain, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a effectué une visite de chantier, ce vendredi 20 janvier 2023, à la mosquée de Bopp. Accompagné du porte parole du khalife de Médina Gounass, du représentant du maire de biscuiterie, du directeur général de l’AGETIP, du directeur de la SONAGED, les services de l’AGEROUTE et de l’Onas, il a fait le point de tous les travaux et pu apprécier le niveau d’exécution.









Satisfait de l’état d’avancement des travaux, Abdoulaye Saydou Sow, a pris quelques engagements comme celui d’organiser la journée nationale de la Sonaged dédiée au nettoiement pour un meilleur cadre de vie et de l’hygiène public et à mettre à la disposition de la communauté un chargé de suivi au quotidien. Des travaux d’aménagements sont également prévus par l’AGETIP en relation avec la direction générale du cadre de vie mais aussi et surtout l’Onas chargé des travaux préparatoires.





Après un tour sur les artères et aux alentours du quartier avec le représentant de la commune, les riverains ont posé quelques doléances au ministre dont l’assainissement. A cet effet, Abdoulaye Saydou Sow leur a promis d’y apporter des solutions. Car, il compte dès à présent travailler d’arrache- pied pour résoudre certains problèmes très urgents.