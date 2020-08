Moussa Bala Fofana : "le Ter va coûter au moins 1500 milliards"

Expert en planification et banquier d’affaires, Moussa Bala Fofana dresse un tableau sombre de l'économie sénégalaise.





Le nouvel adhérant au Pastef soutient que les grands chantiers de l'État du Sénégal seront fortement impactés par la Covid-19.





"Le Ter va coûter au moins 1500 milliards et l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières ne sera possible qu'en 2024 voire 2025, au moins", annonce t-il dans l'extrait vidéo ci-dessous.