Moussa Baldé : « l'ambition de l'émergence doit être portée par l'enseignement supérieur »

''L'ambition de l'émergence doit être portée par l'enseignement supérieur et s'adosser à des universités compétitives.







Il fallait donc élargir la carte universitaire et renforcer sur tous les plans, les universités déjà existantes. Les nouvelles universités ont commencé dans la difficulté pour en arriver là où elles sont aujourd'hui''. Ce sont les propos tenus par le Ministre Moussa Baldé lors de l'examen du budget du département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'Assemblée nationale.





En réponse aux questions des députés, il a informé que le budget de la recherche est intégré dans le fonctionnement des universités. Et, sur ce point, il a attesté que des progrès ont été accomplis entre les indépendances et 2022.





De plus, il a rassuré que le Sénégal n'a pas de difficultés pour former dans les classes préparatoires et que les étudiants ne sont plus envoyés dans les établissements privés. "95% des étudiants ont choisi nos universités et l'année prochaine, les orientations vont démarrer le lendemain de la proclamation des résultats", a dévoilé le Ministre Abdoulaye Baldé. Selon lui, le Sénégal travaille avec la Banque mondiale pour construire un ISEP dans chaque région.





Le Ministre est revenu sur les priorités du Département avant de lister les réalisations dans ce secteur si important dans la vie d'un pays...





Voici l'intégralité de son intervention