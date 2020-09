Moustapha Diakhaté : "J'ai été plus critique avec Wade qu'avec Macky…"

Le président Macky Sall serait-il réfractaire à la critique ? Son ancien chef de cabinet et camarade de parti, Moustapha Diakhaté, répond par l'affirmative. L'ancien président du groupe parlementaire de la majorité qui était l'invité de l'émission Hashtag sur SenewebRadio, estime que son ancien leader est viscéralement allergique à la critique aussi bien dans le champ politique qu'au sein des instances de son parti.





Le membre fondateur de l'Apr récemment deflaté des rangs du parti pour avoir osé exprimer une position contraire à son leader sur la question d'un éventuel 3e mandat, se dit outré par les moyens "illégaux" que le Macky Sall a utilisés pour l'écarter du parti.





"J'ai été plus dur dans mes critiques avec Abdoulaye Wade qu'avec Macky Sall et Wade n'a jamais pensé à me faire débarquer du Pds", fulmine Moustapha Diakhaté qui clame son statut de membre de l'apr.