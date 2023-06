Moustapha Guirassy : « Macky Sall est dans une prison… »

« Le président Macky Sall est dans une prison…celle de sa conscience », dixit Moustapha Guirassy. L’ancien dignitaire du pouvoir libéral a fustigé, au cours de la conférence de presse du F24 ce lundi, le mutisme du président de la République face à ces manifestations au lourd bilan (16 morts, 375 blessés dont 78 graves et plus 500 arrestations).