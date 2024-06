Mouvement Nouvelle Vision : Le Président Khalil Ndiaye rend hommage aux membres et invite à la préservation de l’unité nationale

Les membres du mouvement Nouvelle Vision de Rufisque, dirigé par Khalil Ndiaye ont à nouveau respecter la tradition le samedi 29 juin. Lors de cette rencontre, le président a exprimé sa gratitude envers les guides religieux de toutes obédiences confondues dont les prières continuent de vivifier le mouvement. En effet,le Mouvement Citoyen Nouvelle Vision se félicite du succès de l'organisation de cette journée, marquant une étape décisive dans son existence depuis près d'une décennie. Comme son nom l’indique, la clairvoyance, l'engagement citoyen et l'abnégation de ses membres fondent la philosophie politique du mouvement









Selon le leader du mouvement Nouvelle vision, la présence des membres de la diaspora sénégalaise a été particulièrement remarquée. Celle-ci témoigne de leur reconnaissance, de leur détermination et de leur fidélité à la devise citoyenne "le DON de SOI pour la patrie". Le président a rendu un hommage aux groupements féminins du mouvement, renouvelant sa confiance à la Responsable nationale des femmes et à son équipe, sans oublier la Coordination nationale des jeunes. "Je consacre une mention toute particulière à tous les groupements féminins en la personne de la Responsable nationale des femmes madame .Nouvelle Vision vous rend un hommage mérité et vous renouvelle toute sa confiance avec votre équipe sans oublier la Coordination nationale des jeunes dont les figures marquantes "





La rencontre s'est tenue, dans un contexte marqué par deux événements majeurs : l'élection présidentielle de 2024, réalisée dans des conditions apaisées, et le début d'une alternance politique générationnelle. Le président a salué le courage et la responsabilité des organisations civiles et syndicales, ainsi que la ténacité des jeunes qui ont payé le plus lourd tribut dans la lutte pour la souveraineté et la liberté du peuple sénégalais.





Ce rendez-vous a été une tribune pour souligner l'importance du message des urnes électorales, reflétant la maturité de la démocratie sénégalaise. D'ailleurs, Khalil Ndiaye a magnifié la victoire de la Coalition Diomaye Président, à laquelle Nouvelle Vision est intégrée, et a formulé des prières pour le Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye."





C'est ici et maintenant qu'il nous revient de mettre l'accent sur le message des urnes électorales à l'issue du scrutin présidentiel du 25 mars 2024. Je rappelle que l'élection de cette année marque à jamais la conscience du peuple sénégalais . De mon point de vue , notre démocratie a encore exprimé sa maturité à travers la voix du peuple au nom de notre devise nationale à savoir un Peuple , un But , une Foi.A cet effet , notre mouvement citoyen magnifie la noblesse de la victoire de notre Coalition Diomaye Président dont il est partie intégrante . Dans l'histoire politique du Sénégal , jamais une coalition politico- électorale n'a porté son candidat à la magistrature suprême avec un score si foudroyant et emblématique ."a t-il martelé





Au finish , il a lancé un appel à l'unité nationale. Il a également encouragé les citoyens à cultiver le vivre ensemble dans un esprit de réconciliation et de souveraineté. C'est ainsi que Khalil Ndiaye plaide pour une justice équitable au service de la nation sénégalaise, tout en invitant le gouvernement à promouvoir l'égalité devant la loi, le mérite et la compétence.