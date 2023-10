Mouvement TBF : Diagne Sy Mbengue soutient Amadou Ba et s’engage à mobiliser 10000 parrains

Le Directeur Général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM) et coordinateur de l'Alliance pour la République (APR) à Tivaouane, Diagne Sy Mbengue, a annoncé son engagement en faveur du candidat Amadou Ba au travers de son Mouvement Tivaouane Ba Faw (TBF). Lors d'une Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 11 octobre 2023, il a déclaré son intention de mobiliser un minimum de 10 000 parrains au sein de la commune en soutien à Amadou Ba.





Durant cette réunion, Diagne Sy Mbengue a profité de l'occasion pour saluer les réalisations du Président Macky Sall au cours de ses douze années à la tête du pays. Selon lui, Amadou Ba, l'un des acteurs clés du Plan Sénégal Émergent (PSE), représente le choix optimal pour garantir que la dynamique de développement enclenchée par Macky Sall continue de progresser.





À la clôture de la cérémonie, le Directeur de la SNHLM a informé l'assemblée de la formation du nouveau gouvernement et a exprimé ses félicitations spéciales à plusieurs personnalités.





Il a notamment salué Lat Diop, un ami et camarade de promotion à l'École Nationale d'Administration (ENAM), Thérèse Faye pour son engagement et sa loyauté envers le Président Sall, ainsi que Me Antoine Mbengue, le nouveau Ministre des Transports aériens, qui est originaire du même département et a été un des pionniers de l'APR depuis 2008.