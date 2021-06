Mouvements étudiants : Macky condamne les actes de violence et invite à la patience

Depuis Matam où il se trouve dans le cadre de sa tournée économique dans le Nord du pays, le Chef de l’Etat, après avoir lancé officiellement les travaux de l’Institut Supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam, s’est adressé aux étudiants. Il a condamné fermement les manifestations violentes avant de les inviter à la patience.« Je voudrais m’adresser aux étudiants sénégalais depuis Matam. Je suis depuis deux jours des mouvements ça-et-là, à Kaolack, à Fatick, à Thiès, à Dakar, un peu partout. Il faut que les étudiants comprennent que nous mobilisons toutes les ressources possibles du pays pour les mettre dans les meilleures conditions d’étude et de vie », a laissé entendre Macky Sall, devant le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne.Et d’ajouter : « Evidemment, tout ne peut pas être fait en un jour. Il faut aussi que cela soit clair ».Selon le Président Sall, rien que le mois de mai dernier, l’Etat a payé plus de 8 milliards de bourses pour les étudiants.A l’en croire, « le Sénégal déploie des moyens qu’aucun autre pays africain, en termes de proportion, ne dépense pour ses étudiants et pour ses élèves ».Pour rappel, des étudiants de Thiès manifestent depuis lundi en brûlant des pneus et barrant des routes pour exiger l’achèvement des chantiers de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, notamment.