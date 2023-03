Musique : 20 ans après sa sortie, "In da Club" de 50 Cent a battu le record du milliard de vues !

Seul The King of pop Michael Jackson détenait le record des milliards de vues sur les plateformes digitales. Le rappeur américain 50 Cent vient de battre un record à travers son célèbre titre "Inda Club" sorti en 2003. Plus de 20 ans après sa sortie, ce tube vient de passer la barre symbolique du milliard de vues sur Youtube. L’occasion de revenir sur cet immortel classique du gangsta rap des années 2000.





C’est l’hymne d’anniversaire de toute une génération, "In Da Club" de 50 Cent est encore aujourd’hui l’un des plus gros succès du rappeur du Queens, sinon le n°1. Incontestablement. Sorti le 7 janvier 2003, ce tube produit par Dr. Dre et issu de son premier album "Get Rich or Die Tryin" sera ni plus ni moins celui qui a lancé la carrière de Fifty aux portes du mainstream.





Le rappeur 50 Cent a annoncé, il y a un an, son retrait de la scène musicale pour se consacrer au cinéma. Il a produit et participé dans plusieurs séries télévisées à succès fou, dont "Power".