Musique : Baba Maal offre un sublime cadeau à ses fans !

L’icône internationale de la musique, le roi du Daande Leñol El Hadj Beydi Baba Maal, comme dans ses habitudes, fait encore plaisir aux mélomanes, grâce à sa voix majestueuse et sa bonne musique.





Après son sacré au Zénith de Paris et aux USA au Comicon 2002 pour le lancement de ‘’Black Panther 2’’, Baba Maal fait sa première apparition avec un titre mélodieux intitulé "Dooro". Une chanson chantée en langue pular, qui met en vedette la belle voix de Baba, dans un écrin de sonorités envoûtantes et de voix. Une formule mbalax très réduite, juste un piano accompagné de percussions et des voix pleines d’expressivité et de sagesse.





Selon une source proche de la star, cette chanson est un hommage à toute une communauté, plus précisément à un jeune intellectuel peulh qui s'appelle Mamoudou Aliou Isma. Un cadeau que le chanteur a décidé de mettre à la disposition de son public pour lui faire un immense plaisir durant les vacances.