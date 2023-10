Musique : Coumba Gawlo dévoile un nouveau titre "Soleil" et confirme son profil de diva

Après le succès phénoménal de son titre "Sant Rék" au Sénégal et dans la sous-région, la diva internationale sénégalaise Coumba Gawlo tape encore plus fort, avec une nouvelle chanson aussi magnifique que mélodieuse : "Soleil". Une chanson dotée d'une résonnance particulière, au regard de l'actualité et du vécu quotidien des uns et des autres.





À travers sa voix puissante et guérisseuse, Coumba Gawlo confirme qu'elle est à la hauteur des espérances des mélomanes. Aussi charmante que jamais, elle nous plonge dans une belle mosaïque, avec des tenues sénégalaises qui mettent en valeur sa noirceur d'ébène et sa beauté naturelle comme un rayon de soleil, qui fait allusion au nouveau titre.





Dans cette chanson, Coumba invite à l’espoir, dans un contexte où les sources d’inquiétude et de désarroi sont multiples. "Soleil", un appel à un retour aux sources et à la résilience, est une réponse conséquente aux aspirations des citoyens, la jeunesse en particulier. Des paroles qui interpellent, pour qu’enfin l’espoir soit restauré et que le chemin d’un avenir meilleur soit illuminé par les rayons du soleil.





Sortie ce vendredi 20 octobre, la chanson fait déjà fureur sur les réseaux sociaux avec des réactions des internautes qui manifestent leur intérêt d'écouter ce nouveau titre de la diva.