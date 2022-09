Musique : Dieyla Gueye revient encore plus fort avec le titre " Yaw la"

Revoilà Dieyla Guèye ! La jeune chanteuse refait surface avec une chanson mélodieuse intitulée ‘’Yaw la’’. Dans ce nouveau tube, la chanteuse sénégalaise évoque l’amour et la fidélité dans un couple. Elle y rappelle qu’un amour sincère peut résister à tous les obstacles de la vie.



À travers cette chanson, on sent une maturité de la jeune chanteuse. Un texte riche et plein d'enseignements, de sagesse et d'expressivité. Selon Dieyla Gueye, la chanson ‘’Yaw la’’ "est le reflet de ton histoire, de notre histoire ! Le Bonheur inexplicable de l'homme ou de la femme de notre Vie ! "Yaw la", c'est juste les paroles de notre cœur qui parle", explique la chanteuse.



Cette nouvelle chanson qui célèbre l'amour, celui qui nous aide à surmonter le stress. Une superbe déclaration d'amour.



Clip à découvrir