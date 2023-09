Musique: Le couple guinéen, Soûl Bang's et Manamba Kanté nominé aux (EAE-USA)

À l'image d'Amadou et Miriam, Souleymane Bangoura alias Soûl Bang's et sa Manamba Kanté sont considérés comme le couple de chanteurs le plus célèbre en Afrique et dans le reste du monde. Ils ont été tous les deux nominés aux African Entertainment Awards USA. Ils représentent la Guinée et le continent africain dans plusieurs catégories musicales dans ce grand rendez-vous culturel et musical qui regroupe les plus belles voix du monde. La cérémonie aura lieu le 11 novembre 2023 au New Jersey, aux États-Unis.





La scène musicale guinéenne encore honorée par ce couple de chanteurs intenable qui continue à faire du bruit sur la scène internationale. À peine revenus de Paris après un méga concert à succès, Manamba Kanté et son mari Soul Bang's se distinguent grâce à leur performance musicale reconnue par les férus de la musique. La plupart des chansons qu'ils enregistrent ensemble sont devenues des hits tendancieux dans les plateformes streaming.





Le couple se prépare pour les African Entertainment Awards 2023 aux États-Unis après l'annonce des organisateurs de cet événement prestigieux qui ont dévoilé leur liste de nominations, dans laquelle figure le couple guinéen dans deux catégories majeures, avec d'autres stars de la musique.