Musique: Le Guinéen Saïfond Baldé entre dans la légende avec un Disque d’Or certifié !

De son vrai nom Saifoulaye Baldé, Saïfond Baldé est le chanteur guinéen le plus vendu dans le monde et l'un des Africains les plus sollicités sur la scène musicale internationale. Après plusieurs distinctions individuelles ces trois dernières années, le Guinéen vient de décrocher un Disque d'Or reçu hier en France, grâce à son dernier album "Sabou no weli", sorti le 21 novembre 2022.







C'est la production venue de la Guinée la plus vendue à l'international, entre 2022 et 2024, avec un grand succès noté en Afrique et en Europe. Ce Disque d'Or récompense une initiative de la structure Talent Times qui récompense le "talent du Guinéen".





De vendeur de cassettes à une étoile de la musique, Saïfond Baldé a tiré son épingle du jeu avec l'afro-pastorale qui est un genre musical qui allie afrobeat et la musique pastorale guinéenne qu'il développe dans ses œuvres. Il figure aujourd'hui sur la liste des chanteurs africains les plus célèbres du continent grâce à des chansons qui ont connu un grand succès. Son talent, sa voix unique et ses textes émouvants ont conquis le monde de la musique et ont fait de lui une icône de la musique guinéenne.





Saïfond Baldé est attendu au Sénégal, à Tambacounda, pour un concert qu'il animera le 18 mai au stade municipal.





sa dernière vidéo"Dow" qui a polarisé plus d'un million de vues en un temps record.