Musique: "Double Skyline" : Lamine Cissokho et Olivier Hutman à la conquête du monde !





Le koriste sénégalais le plus sollicité en Europe, Lamine Cissokho originaire de la Casamance et son binôme Olivier Hutman un pianiste français connu dans le paysage musical ont enregistré ensemble l'album de l'année comme le disent certains médias depuis quelques jours.





DOUBLE SKYLINE





Le talent du Koriste sénégalais Lamine Cissokho ne cesse d'augmenter avec ses belles prestations scéniques qui ont fait de lui une étoile montante dans le paysage musical suédois. Après plusieurs albums couronnés de succès, il sort un nouvel opus en duo avec Olivier Hutman.





Dans cet album, intitulé Double Skyline, les deux magiciens se confrontent à travers leurs expériences musicales. Ce mélange entre un instrument traditionnel sénégalais, la kora issue de la communauté mandingue, et le jazz, offre un cocktail musical détonnant. La démarche de ces deux musiciens aux carrières bien remplies est volontairement sans la moindre œillère, simplement motivée par le plaisir de jouer et l’envie de découvrir des terres inexplorées.





LES DEUX MUSICIENS





Le francais, Olivier Hutman est un pianiste, arrangeur et compositeur de jazz. Il a travaillé avec de nombreuses icônes du jazz telles que James Moody, Clifford Jordan, Clark Terry, Roy Hargrove, Stéphane Grappelli, Michel Legrand, etc..., mais aussi comme compositeur pour des longs métrages et des téléfilms ou des musiques de ballet (Maurice Béjart). Il est également un artiste multi récompensé (Académie française de jazz et autres institutions).





Le Sénégalais, Lamine Cissokho est un maître sénégalais de la kora basé en Suède, honoré de nombreux prix. Il tourne régulièrement en Europe depuis de nombreuses années et travaille avec des artistes de renom dont Eric Bibb avec lequel il vient de se produire à la Philharmonie de Paris. Issu d'une famille de griots dont les traditions remontent au 14ème siècle, Lamine enrichit ce patrimoine de ses propres compositions faisant la part belle aux différentes cultures et influences.





Sorti il y a quelques jours l'album Double Skyline est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement et fait déjà fureur en Europe.





Seneweb vous propose de découvrir un extrait de cet album