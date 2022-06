Mutualisation des ressources éducatives en Afrique subsaharienne francophone : L’expérience du Sénégal mise en exergue

Les travaux des rencontres africaines pour les Ressources éducatives se poursuivent à Dakar. Ce mercredi 15 juin, marquant le deuxième jour, les participants se sont penchés sur quatre thématiques. Il s’agit, du thème III : « Mutualiser les ressources éducatives en Afrique subsaharienne francophone : quels leviers et actions prioritaires »?; du thème IV : « Renforcer l’utilisation des ressources éducatives par les élèves et les établissements scolaires en Afrique subsaharienne francophone » ; du thème V : « Améliorer la qualité, la diversité et la disponibilité des ressources éducatives pour les élèves par le renforcement des interactions entre acteurs publics et acteurs privés » et du thème VI : « Renforcer le rôle de la littérature de jeunesse et de la lecture plaisir comme composante essentielle des apprentissages ».









« Le Sénégal était en avance sur le plan de la mise en place de plateformes numériques… »





Le coordonnateur du Système d’information et de management de l’éducation nationale (SIMEN), Seyni Ndiaye Fall, par ailleurs, assistant technique du Projet du ministère de l’éducation pour le développement du télé-enseignement (PROMET) qui a partagé l’expérience du Sénégal, soutient que son pays est en avance sur les autres. « Je viens de partager l’expérience du Sénégal sur la stratégie de production de ressources numériques. Après l’étude d’un cabinet, il a été noté que dans les 16 pays d’Afrique subsaharienne francophone le Sénégal était en avance sur le plan de la mise en place de plateformes que les autres pays. C’est en ce sens que l’Unesco a invité le ministère de l’Education nationale à partager son expérience sur ladite stratégie », a-t-il expliqué.





Il ajoute : « Nous avons deux plateformes de production de ressources au niveau du PROMET, à savoir : la plateforme ‘’Apprendre’’ et celle de ‘’Senprof’’. Avec ces deux plateformes, nous arrivons à produire des ressources en format papier, au format scorm et au format web ».





Seyni Ndiaye Fall renseigne que ces plateformes créent des ressources qui sont stockées dans une base de données mais indexées à la norme internationale. Et une fois validées, ces ressources sont postées sur un portail institutionnel. Mais, précise-t-il, les enseignants ont également la possibilité d’avoir leur propre site pour y stocker leurs productions et les productions qui sont validées sont automatiquement postées sur la vitrine nationale qui est la plateforme du PROMET. Ainsi, ces ressources peuvent être visualisées par les élèves et les enseignants.





« Le Sénégal est la locomotive de l’Afrique subsaharienne en la matière »





Mokhtar Ben Henda est un enseignant-chercheur en Technologie de l’information et de la communication à l’université de Bordeaux Montaigne (France). Il a été choisi pour modérer le panel sur « l’accès des élèves aux ressources éducatives numériques : les plateformes de ressources éducatives en ligne et solutions off-line comme soutien aux élèves des zones défavorisées ». Selon lui, la mutualisation, qui est un concept qui va de pair avec d’autres concepts qui lui ressemble comme l’interopérabilité, la convergence, entre autres, veut dire qu’«il faut mettre en synergie l’ensemble des initiatives qui sont lancées dans les pays 16 pays partenaires du projet pour essayer de ramener tout le monde autour d’une synergie collaboratrice qui permet de se partager les ressources, les expériences, les procédures, et autres.





Face à cette nécessité, le maître de Conférence HDR soutient que le Sénégal est un exemple. « Le Sénégal, à mon sens, de mon point de vue personnel, est la locomotive de l’Afrique subsaharienne en la matière. Aujourd’hui, on a vu la présentation d’expériences qui sont vraiment pilotes. Moi, je recommande d’en prendre en compte pour constituer des modèles de référence pour les autres pays qui ne sont pas à ce niveau de développement. On a vu, effectivement, des expériences qui prennent réellement en charge des normes et référentiels internationaux. Et cela, à mon sens, constitue vraiment un point très positif et le Sénégal l’a toujours montré », a laissé entendre Mokhtar Ben Henda.





« La nécessité de partager afin d’impacter positivement le système d’éducation »





Le professeur titulaire des universités à la Fastef de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Boubacar Niane, qui a modéré le panel sur « Repérer et promouvoir au niveau régional les ressources éducatives produites par différents acteurs : renforcement de la coopération », pour sa part, a souligné la nécessité de partager les ressources éducatives afin d’impacter positivement le système d’éducation en Afrique.