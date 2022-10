Myrène - Kalypso

Myrène est une artiste d'origine sénégalaise vivant au Canada, aux influences très variées : Afrobeats, Hip Hop, Trap, Pop/R&B.





Myrène débute sa carrière pendant son adolescence, en France, dans un groupe Nu-Soul R&B nommé Diva. Après une centaine de concerts avec celui-ci, elle se lance dans une carrière solo et sort son premier album Fable Urbaine, en 2012.





S'en suivra une pause artistique de plusieurs années pendant laquelle elle parcourt le monde entier pour bâtir son autre carrière professionnelle. En effet, Myrène est aussi cadre en ventes et marketing et à ce titre travaille pour des artistes de renom, et des entreprises multinationales.





Elle exerce d'ailleurs toujours ses fonctions de Directrice et Consultante Marketing en parallèle de ses activités musicales.

À la suite de son installation au Canada, en 2017, Myrène remporte le premier prix de sa carrière en tant que Meilleure Révélation en Amérique du Nord, à Toronto. En 2019, elle gagne le prix de la meilleure chanson afro urbaine avec son titre 'REIGN'. C'est ce titre en particulier qui la révèlera au public hip hop sénégalais, grâce au soutien des bloggers locaux.





Pour cette fin 2022, cette nouvelle nomination est une belle reconnaissance confirmant l'ascension certaine de l'artiste., et marquant l'influence des artistes issus de la diaspora sénégalaise au Canada.







Myrène est nominée dans la catégorie 'Best Afro Urban Song' des Kilimandjaro Music Awards (KMA), édition 2022. 'Kalypso', single toujours disponible sur les plateformes musicales, lui vaut cette reconnaissance.







Ce beau prélude concorde positivement avec son retour sur la scène musicale annoncé pour début 2023!







Une tournée promotionnelle est déjà confirmée au Sénégal dès Janvier 2023. KMA est la plus grande cérémonie récompensant les artistes de la diaspora africaine d'Amérique du Nord au Canada.