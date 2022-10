N'FOY - SAI SAI

NFOY Auteure, interprète, N'Foy a été bercée par les grands standards de la musique américaine et les classiques du rap français.

Avec sa voix, elle nous transporte dans son univers, mélange presque improbable entre le Rnb, la funk et la soul. Elle s’inscrit parmi les Nouvelles voix du Rnb et y apporte sa touche africaine. Elle ne transige pas avec elle même et choisit toujours ses thèmes avec précaution. Avec douceur presque comme dans un songe, elle nous parle de ses doutes et du monde qui l’entoure.





Elle a toujours été attirée par la musique et aimait beaucoup l’écriture.

C’est en 2007 qu’elle a eu la chance d’enregistrer pour la première fois en studio dans un feat avec Malino un rappeur de Marseille. C’est à ce moment qu’elle a su qu’elle était faite pour ça!





Après ça, elle a enchainé pas mal de collaborations et a enregistré son premier EP en 2012, et plusieurs scènes en première partie. En 2014, au sortir d’une scène, elle fait la rencontre du rappeur Lim qui l’invite en studio et il enregistre le titre “Oseille” qui se retrouvera dans son album “Violence Urbaine 4”





En 2016, elle signe sur le label Keyzit, avec qui elle sort son premier single “Ma Route”, et par la suite elle prendra son indépendance et sortira “Il est mon roi”, ”No Time” et ensuite “Nop Ma” en Featuring avec l’artiste Sénégalais Admow flow qu’elle rencontre lors de son voyage au Sénégal, qu’elle a fait pour se ressourcer et renouer avec ses racines et pour également apporter une touche afro à sa musique.





Aujourd’hui elle est signee par le label TS musique du producteur et rappeur La Science, avec qui elle a travaillé dans le passé.

De là sort le singles “Saï SaÏ” en 2021.





En 2022 elle nous revient avec un nouveau Single “Alaise”