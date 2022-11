N.S Ndao, membre du groupe de Sonko Tv : la vidéo qui causé son arrestation

Un membre du groupe WhatsApp « Sonko Tv » a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt. Selon L’Obs, il s’agit de la dame N. S. Ndao. Il lui est reproché d’avoir diffusé un film de la maison où loge l’accusatrice du leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko, dans l’affaire Sweet beauty.



« Mes amis, vous voyez la maison à l’angle, c’est là où habite Adji Sarr. D’ailleurs, elle a l’habitude de se mettre souvent au balcon », a décrit la mise en cause dans sa vidéo.



Un autre membre du groupe, qui fomente un plan d’attaque, a ainsi réagi : « C’est bien, comme nous connaissons maintenant la villa, je vais informer des amis et on va attaquer la maison avec des jets de pierres ».

Seneweb est en mesure de vous dévoiler le corps du délit à travers la vidéo ci-dessous.