Nana Akufo-Addo sur france 24 : "Le jihadisme, un défi immédiat pour l’afrique de l’ouest"

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a accordé à France 24 et RFI un entretien en marge du sommet de Paris sur les économies africaines. Il voit dans le terrorisme jihadiste qui frappe la région sahélienne voisine "le défi sécuritaire le plus important" pour le Ghana et les quinze États de la Cédéao. Il qualifie de "scandale" la couverture vaccinale contre le Covid-19, alors que moins de 2 % des vaccins administrés dans le monde l’ont été en Afrique.