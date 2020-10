Ndella Madior: « J’adore les hommes. Moi marié, je fais l’amour tous les jours »

La politicienne et patron de la radio Saphir Fm vient et juur Sanni Fm vient de toucher le fond du fond. Invitée dans l’émission confrontation sur la 2stv, Ndella Madior Diouf a fait de graves révélations sur sa vie privée.



En effet, Ndella a confie aux téléspectateurs qu’elle aime les hommes et qu’elle fait l’amour tous les jours. « C’est les vrais hommes qui me touchent . J’adore les hommes moi. Quand je suis en couple, je choisis les vrais mecs et si tu n’est pas un vrai mec, tu vas partir. Moi marié, je fais l’amour tous les jours », révèle Ndella Madior sur le plateau de Confrontation.