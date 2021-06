Ndioum : Le ministre-maire Dr Cheikh Oumar Anne liste les réalisations de Macky

Le maire de Ndioum (Podor), Dr Cheikh Oumar Anne, a profité de la tournée économique du président de la République pour magnifier et lister les nombreuses réalisations qui ont été consenties dans la commune depuis 2012.Selon lui, en 9 ans, Macky a investi dans le département de Podor « autant qu’on a investi en 60 ans dans la zone nord du Sénégal, de Saint-Louis à Bakel ».A l’en croire, le Chef de l’Etat a fait de Ndioum « la plus grande ville » du Fouta.Toutefois, l’édile de Ndioum n’a pas manqué de poser une doléance des paysans de sa localité sur la table de son hôte de marque. Il s’agit, d’aménager leur périmètre agricole en passant de 500 à 1000 hectares, avec de nouveaux investissements modernes en termes de gestion et d’exploitation.Cheikh Oumar Anne a également demandé au président de la République de faire de Ndioum la capitale de la « future région » de Podor.Avant de conclure, le ministre-maire de Ndioum a tenu à témoigner devant le Président Macky Sall que « tous les élus du département de Podor l’ont accueilli dans l’unité ».