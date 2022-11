Nekkal : Mise en oeuvre d’un programme de modernisation de l'état civil

Ce 17 novembre, le nouveau ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du développement des Territoires, Mamadou Talla, a présidé l'atelier de formation sur la collecte des données personnelles dans le cadre d'enquête sur l'état civil consulaire du Sénégal. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du système d'information de l'état civil et de la consolidation du système national d'identité biométrique. L'atelier a vu la participation de toutes les institutions concernées et les partenaires au développement.









Le droit à l'état civil est un droit inaliénable et le Chef de l'État Macky Sall a érigé l'état civil au rang de priorité nationale. Ainsi, pour faciliter l'obtention des actes d'état civil, l'État du Sénégal a mis en place , avec le concours de l'Union Européenne, un programme de renforcement du système d'information de l'état civil et de la consolidation du système national d'identité biométrique, dénommé Nekkal.





Ce programme, qui est financé par l'UE sous forme de don pour un montant de plus de 17 milliards FCFA, a pour objectif de garantir aux Sénégalais de la diaspora et d'ici un état civil accessible et sécurisé .





Ainsi, dans ce processus de modernisation, la cartographie des centres d'état civil a été mise à jour afin de disposer de données exhaustives et fiables sur l'état civil et les besoins de fonctionnement des centres.





Ainsi, déclare le ministre, 596 centres d'état civil et les greffes de 15 tribunaux du pays ont été visités.





Pour la diaspora, l'état civil consulaire est géré par le ministère des Affaires étrangères qui a déployé des équipes d'enquêteurs dans les représentations diplomatiques et Les postes consulaires, renseigne Mamadou Talla.





50 enquêteurs ont été mobilisés pour des missions de recueil de données dans plusieurs pays du monde.





Ainsi à travers cet atelier, une étude sera faite afin d'avoir une meilleure maîtrise de l'état civil qui répond aux standards internationaux par le biais, notamment, de la digitalisation.