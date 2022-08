Nettoiement à Touba : L'effervescence au cœur des préparatifs du Magal

En perspective du grand Magal, les opérations de nettoiement ont démarré ce lundi à Touba, en présence de Mass Thiam, Coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg).





À cette occasion, l'hôte de la cité religieuse a remis un important lot de matériel à Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, Président de la Commission nettoiement du comité d’organisation du grand Magal.







L'Ucg en renfort à Touba pour lutter contre l'insalubrité





"Nous avons mobilisé un arsenal d'équipements, du matériel et un personnel pour accompagner cette opération de nettoiement. Nous avons engagé 40 engins lourds, 4 000 unités de matériel de nettoiement dont de pelles, des brouettes, entre autres, et 12 000 paires de gants, masques, gels. De plus, il y a 400 jeunes qui se sont mobilisés dans le cadre du programme Xéyu Ndaw Yi, a listé Mass Thiam, le coordonnateur de l'Ucg devant la presse.





En perspective du grand Magal, le khalife général des mourides a recommandé à tous les fidèles de rendre propre la cité religieuse.





Ainsi, les populations sont sorties en masse pour enlever les ordures qui les encombraient. C'est pour cela que toutes les activités économiques sont presque à l'arrêt, actuellement, pour permettre aux pèlerins de passer un bon Magal, dans un environnement sain.





Des camions, des charrettes, des brouettes, entre autres, sont déployés sur le terrain pour permettre aux disciples d'exécuter le voeu du saint homme.





Seneweb a constaté que les "Baye Fall" sont très remarqués dans les travaux, grâce à leur exaltation sur fond de zikr et leurs habits multicolores. Ces derniers devront ramasser tous les tas d'ordures, d'ici quelques jours.





Touba commence à renouer avec l'effervescence des préparatifs du grand Magal, lors de ce premier "Safar" qui est été célébré au rythme des "Xassidas" (poèmes écrits par Serigne Touba), des récitals du Coran. Des "berndés" (repas délicieux) seront distribués aux disciples.





Regarder la vidéo du lancement des opérations de nettoiement à Touba